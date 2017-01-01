За добу бойовики на Донбасі зменшили кількість обстрілів, - штаб
- Сьогодні, 06:11
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Окупанти продовжують обстріли наших позицій на всіх напрямках
Загалом зафіксовано 19 обстрілів. Втрат серед наших військових немає.
Про це повідомляє прес-служба штабу АТО.
На Маріупольському напрямку – з гранатометів та стрілецької зброї вони обстрілювали Гнутове, Водяне та Широкине.
На Донецькому – з тих же видів озброєння – Авдіївку, Луганське та Зайцеве.
На Луганському напрямку російсько-окупаційні війська використовували 120 міліметрові міномети, неодноразово обстрілюючи Кримське, а з гранатометів – Новозванівку.