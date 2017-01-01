За добу на Донбасі постраждали семеро військових
- Сьогодні, 13:39
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В Міноборони повідомили, що за суботу у зоні АТО ніхто не загинув
В зоні проведення антитерористичної операції (АТО) на Донбасі за минулу добу, 20 травня 2017 року, в результаті бойових дій постраждали 7 українських військовослужбовців, загиблих немає. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.
«За минулу добу в результаті бойових дій загиблих серед військових Збройних сил України немає. Семеро бійців отримали бойові поранення і травми», - повідомив він.
За словами Мотузяника, найбільше обстрілів минулої доби відбулося в районі Авдіївки.
«Найскладніша ситуація в районі Авдіївки. Там відбулося 9 ворожих збройних провокацій, що є рекордною кількістю про всьому району проведення АТО минулої доби», - сказав він.
Всього ж, за словами Мотузяника, на Донецькому напрямку зафіксовано 22 ворожих обстріли, 16 з них із використанням мінометів і артилерії.
Як повідомляв «Главком», російсько-терористичні війська вдаються до все нових збройних провокацій проти підрозділів ЗС України, застосовуючи й важке артилерійське озброєння. Минулої доби зафіксовано 48 фактів використання бойовиками зброї на Донбасі.
Джерело: Українська правда
Джерело: РБК-Україна