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    За добу у зоні АТО загинули двоє військових, один був поранений

    • Сьогодні, 14:39
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    <p>Речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко</p>

    Речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко

    Обстріли з боку ОРДЛО тривають

    За минулу добу у зоні проведення АТО загинули 2 військових ЗСУ, один зазнав поранень. 

    Про це на брифінгу 25 березня повідомив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко. 

    За його даними, протягом доби тривали обстріли з важкого озброєння з боку бойовиків ОРДЛО, зокрема  на Луганському напрямку сталося 13 обстрілів, з них 6 – з важкого озброєння, на Донецькому - 33, з них 13 – з важкого озброєння, у напрямку Маріуполя - 32 обстріли, чверть з яких – з мінометів.

    «Під Авдіївкою ворожі обстріли відбуваються цілодобово, переважна більшість випадків вогню з боку ворога супроводжується застосуванням мінометів, позиції сил АТО біля «Шахти Бутівка» вчергове обстріляно з танка», - повідомив Лисенко. 

    Внаслідок обстрілу Авдіївки вогнепальне поранення дістав 62-річний місцевий мешканець, чоловіку було надано медичну допомогу.

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