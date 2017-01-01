За добу у зоні АТО загинули двоє військових, один був поранений

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Речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко

Обстріли з боку ОРДЛО тривають

За минулу добу у зоні проведення АТО загинули 2 військових ЗСУ, один зазнав поранень.

Про це на брифінгу 25 березня повідомив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко.

За його даними, протягом доби тривали обстріли з важкого озброєння з боку бойовиків ОРДЛО, зокрема на Луганському напрямку сталося 13 обстрілів, з них 6 – з важкого озброєння, на Донецькому - 33, з них 13 – з важкого озброєння, у напрямку Маріуполя - 32 обстріли, чверть з яких – з мінометів.

«Під Авдіївкою ворожі обстріли відбуваються цілодобово, переважна більшість випадків вогню з боку ворога супроводжується застосуванням мінометів, позиції сил АТО біля «Шахти Бутівка» вчергове обстріляно з танка», - повідомив Лисенко.

Внаслідок обстрілу Авдіївки вогнепальне поранення дістав 62-річний місцевий мешканець, чоловіку було надано медичну допомогу.