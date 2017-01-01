За добу в зоні АТО двоє військових загинуло, четверо - поранено
- Сьогодні, 13:19
-
Розсилка
Українські військовослужбовці
Бойовики продовжують обстрілювати позиції українських військ на всіх напрямках
За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі в результаті бойових дій загинули двоє українських військових, ще четверо отримали поранення. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.
Читайте також
«За минулу добу внаслідок бойових дій двоє українських військовослужбовців загинули, четверо отримали поранення», - сказав він.
Як повідомляв вранці прес-центр штабу АТО, за минулу добу загалом зафіксовано 117 обстрілів. Двоє наших військових загинуло, двоє поранено і один травмований.
Сьогодні вранці бойовики знову обстрілювали Авдіївку зі стрілецької зброї та гранатометів.