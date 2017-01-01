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    За добу в зоні АТО двоє військових загинуло, четверо - поранено

    • Сьогодні, 13:19
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    Українські військовослужбовці
    Українські військовослужбовці

    Бойовики продовжують обстрілювати позиції українських військ на всіх напрямках

    За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі в результаті бойових дій загинули двоє українських військових, ще четверо отримали поранення. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

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    «За минулу добу внаслідок бойових дій двоє українських військовослужбовців загинули, четверо отримали поранення», - сказав він.
    Як повідомляв вранці прес-центр штабу АТО, за минулу добу загалом зафіксовано 117 обстрілів. Двоє наших військових загинуло, двоє поранено і один травмований.

    Сьогодні вранці бойовики знову обстрілювали Авдіївку зі стрілецької зброї та гранатометів.

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