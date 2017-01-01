За добу в зоні АТО зафіксовано 44 ворожі обстріли: двох українських військових поранено

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Зона АТО

Епіцентром обстрілів бойовиків залишається приморський напрямок

На Донбасі не припиняються провокаційні обстріли сил АТО. За минулу добу російсько-терористичні війська 44 рази обстріляли позиції Збройних сил України, двох військових було поранено.

Про це йдеться у ранковому звіті прес-центру штабу АТО.

Найбільшу кількість обстрілів зафіксовано на приморському напрямку. Тут, у районі Новотроїцького, противник накривав наших українських захисників вогнем 120мм мінометів, протитанкових гранатометів та озброєння БМП. Оборонців Водяного, Лебединського та Красногорівки обстрілювали з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

По опорних пунктах поблизу Гнутового та Новогнатівки ворог гатив з гранатометів, а в районі Павлополя та Новомихайлівки – з великокаліберних кулеметів. З БМП та стрілецької зброї бойовики били по морських піхотинцях поблизу Широкиного. Озброєння БМП ворог застосував в районі Новогригорівки, а зі стрілецької обстріляв захисників Талаківки та Чермалика.

На донецькому напрямку, з мінометів калібру 82мм, з гранатометів різних систем та озброєння БМП були обстріляні наші позиції під Новогригорівкою. З протитанкових гранатометів та кулеметів великого калібру ворог гатив по захисниках Авдіївки та Шахти Бутівка. З протитанкових гранатометів та стрілецької зброї бив по оборонцях Верхньоторецького та Зайцевого. В районів Пісків активізувались ворожі снайпери.

На луганському напрямку, з мінометів калібру 82мм, гранатометів та великокаліберних кулеметів ворог обстріляв наші опорні пункти в районі Новозванівки. З гранатометів різних систем та кулеметів великого калібру російсько-окупаційні війська відкривали вогонь по оборонцях Троїцького, Кримського та станиці Луганської. По захисниках Новотошківки противник вів вогонь з великокаліберних кулеметів.

До слова, вчора у Миколаєві відкрили меморіал загиблим в АТО бійцям Нацгвардії. «Главком» також повідомляв, що за тиждень на Донеччині правоохоронці затримали 48 бойовиків та їхніх пособників.