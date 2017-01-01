За два дні ОБСЄ зафіксувала 919 вибухів на Донбасі
- Сьогодні, 04:51
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Епіцентр вибухів зафіксовано в районі Авдіївки, донецького аеропорту та Ясинуватої
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 919 вибухів на Донбасі 18-19 лютого.
Про це з посиланням на звіт місії повідомляють «Українські Новини».
«СММ зафіксувала більше порушень режиму припинення вогню в Донецькій області 18 лютого, в тому числі близько 300 вибухів в порівнянні з 200 вибухами протягом попереднього звітного періоду (17 лютого)», - йдеться у повідомленні.
19 лютого місія зафіксувала близько 610 вибухів. Більшість вибухів було зафіксовано в районі Авдіївки, Ясинуватої та донецького аеропорту.
У Луганській області місія зафіксувала 9 вибухів за вказаний період.
СММ продовжила контролювати процес розведення сил і засобів у Станиці Луганській, Золотому і Петровському, свобода пересування місії була обмежена на всіх трьох ділянках, додають спостерігачі.
Як повідомляв «Главком», бойовики так званої ДНР заявили, що почнуть відведення військової техніки від лінії зіткнення сьогодні, 21 лютого.