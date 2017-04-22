За два дні підготовки до «Євробачення» Сердючка та її мама заробили 270 тис. грн

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Вєрка Сердючка з мамою у проморолику для Євробачення-2017

З трансляції телеканалу UA:Перший міні-фільм про Вєрку Сердючку випав

ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» 8 травня за результатами електронних торгів уклало договір з ТОВ «Президент фільм України» Тетяни Білозьорової на виробництво короткометражного фільму «Євробачення з Вєркою Сердючкою».

Загальна вартість угоди становила 1,8 млн. грн., повідомляється у системі «Прозорро».

Режисером виступив Сергій Єгоров (більш відомий як Семен Горов), який свого часу поставив ряд мюзиклів, у тому числі «Пригоди Вєрки Сердючки».

Зйомки фільму про Сердючку до «Євробачення» відбувалися два дні – 4 і 6 травня. Основними локаціями слугували столичний Хрещатик, Музей історії ВВВ, Арка возз’єднання, Музей Павла Тичини.

Гонорар Вєрки Сердючки та її мами загалом становив 270 тис. грн. Ролі другого та епізодичного планів затягнули 74,8 тис. грн.

Режисер Єгоров заробив 135 тис. грн.

Як повідомляв «Главком», 9 травня під час трансляції першого півфіналу «Євробачення-2017» телеканал UA:Перший виключив з трансляції міні-фільм про Вєрку Сердючку, який транслювався під час інтервал-акта першого півфіналу «Євробачення-2017».

Нагадаємо, що Національна суспільна телерадіокомпанія України замовила трьох відомих українських співачок на фінальну частину «Євробачення» на 1,58 млн. грн.

Найдорожче коштуватиме виступ Джамали – 986 тис грн. отримає ФОП Джамаладінова Сусана Амінівна, яка перемогла у «Євробаченні» в 2016 році.

ФОП Лижичко Руслана Степанівна отримає 394 тис грн. за виступ Руслани, яка вигравала «Євробачення» у 2004 році.

Також у фіналі виступатиме гурт «Onuka» з Національним академічним оркестром народних інструментів (НАОНІ). Видатки на них у сумі становлять 213 тис грн.