За два місяці на залізниці через порушення правил безпеки загинуло 53 людини

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Серед травмованих – троє дітей віком до 16 років, одна з них – смертельно

За січень-лютий 2017 року на залізницях України через порушення правил безпеки сталося 74 випадків травмування громадян. З них 53 - зі смертельними наслідками, повідомляє Департамент інформаційної політики та зв’язків з громадськістю «Укрзалізниці».

Відповідно до повідомлення, головні причини нещасних випадків – необачність, поспіх і невиправданий ризик при перебуванні поблизу об’єктів залізничної інфраструктури.

«Серед травмованих троє дітей віком до 16 років, одна із них – смертельно. Кожен випадок травмування розслідують правоохоронці», - зазначили в УЗ.

Залізничники застерігають, що небезпечно перебувати не тільки на коліях, але й поблизу них. «Залізничники докладають максимум зусиль, щоб попередити трагічні випадки. Пасажирів обов’язково сповіщають по гучномовцю про проведення маневрової роботи біля пасажирських платформ. На станціях та вокзалах розміщена візуальна інформація про можливу небезпеку на залізничних коліях. Фахівці постійно слідкують за якісним освітленням і станом пасажирських платформ, переїздів і пішохідних переходів, вчасно ремонтують огородження на станціях», - повідомили в УЗ.

За аналогічний період минулого року травмовано 96 сторонніх осіб, у тому числі 62 – зі смертельними наслідками. Зокрема, минулого року травмовано 2 дітей віком до 16 років, з яких одна дитина загинула.