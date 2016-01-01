За два роки у Росії статус біженця отримали 115 українців

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За інформацією головного управління з питань міграції міністерства внутрішніх справ РФ, на 1 жовтня 2016 року на території РФ проживає лише 99 323 громадянина України, яким оформлено посвідки на проживання

Міністерство внутрішніх справ Російської Федерації надало статус біженця 115 громадянам України.

Про це представник України у гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко розказала в інтерв'ю «Укрінформу».

«З 2015 року по 1 жовтня 2016 року територіальними органами МВС Російської Федерації прийнято рішення про визнання біженцями... 115 громадян України, з них 84 – у 2015 році і за 9 місяців 2016 року – 31», – повідомила Геращенко.

За її словами, МЗС отримало відповідь, що, за інформацією головного управління з питань міграції міністерства внутрішніх справ РФ, на 1 жовтня 2016 року на території РФ проживає лише 99 323 громадянина України, яким оформлено посвідки на проживання.

«Переважно це трудові мігранти. На тимчасове проживання дозвіл дано 238 000 осіб. За 9 місяців 2016 року територіальними органами Російської Федерації прийнято рішення про видачу посвідки на проживання 45 тисячам громадян України і 132 тисячі патентів на здійснення трудової діяльності. Тобто всі ті, кому дано довідку на тимчасове проживання, це, як правило, працюючі українці», – наголосила Геращенко.

Вона додала, що країні-агресору не потрібні біженці з окупованих нею територій, «там чекають трудових мігрантів, але не біженців».

«У цих красномовних цифрах, які ми вибили з РФ, вказано, що у 2015 році на території РФ перебувало понад 1 мільйон вимушених переселенців, у тому числі 395 тисяч таких, що офіційно звернулися до відповідних органів, щоб їм надали тимчасовий притулок, 6822 просили статус біженця, понад 270 тисяч – оформлення дозволу на тимчасове проживання, 60 тисяч – дозволу на проживання, 130 тисяч просили набуття громадянства, 150 тисяч просили про участь у державній програмі сприяння добровільному переселенню. Ну, а скільки ж людей ці статуси і громадянство отримали? Питання риторичне. І шкода, що ці цифри не знають на окупованому Донбасі, їм було б цікаво почути», – зауважила перший заступник голови Верховної Ради.