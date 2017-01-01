За фактом прийому Паршова в ряди Нацгвардії призначена перевірка – радник Авакова



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк

Загалом будуть здійснені всі необхідні заходи, щоб з'ясувати обставини попадання Паршова в Нацгвардію

На даний момент призначена службова перевірка за фактом прийому кілера екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова Павла Паршова до лав Національної гвардії.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк в ефірі «112 Україна».

«Це абсолютно зрозуміле і адекватне питання, яке цікавить і мене, і, думаю, не тільки. ... Я не буду намагатися відповідати на це питання, воно мене цікавить, але можу сказати одне - зараз будуть здійснені всі необхідні заходи, щоб з'ясувати, щоб зрозуміти всі обставини попадання (Паршова, – ред.) в ряди Нацгвардії, проаналізувати. Більше того, я точно знаю, що вже призначена службова перевірка за цим фактом, зокрема, прийому цього громадянина, який в подальшому виявився не просто, м'яко кажучи, ніяким бійцем, але і людиною, який був завербований ФСБ і з конкретною метою проникнути в один з підрозділів МВС», – сказав Шкіряк.

Також він додав, що «будуть і повинні бути всі необхідні висновки, щоб відкоригувати ті принципи прийому сьогодні не тільки в ряди Нацгвардії, і Нацполіції, і ЗСУ, щоб виключити такі речі».

«Більше того, переконаний, що необхідно буде провести відповідну перевірку особистого складу, у тому числі тих підрозділів, які приймають участь в активних бойових діях», - додав Шкіряк.

Раніше екс-комбат «Донбасу» розповів, як убивця Вороненкова служив у його батальйоні.

Нагадаємо, в мережі з'явилося відео моменту вбивства Вороненкова.

Мати Паршова заявила, що її син кілька років тому втік до Росії і відтоді не зв'язувався з рідними.

Нагадаємо, у полку «Азов» спростували інформацію про те, що вбивця екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова 28-річний Павло Паршов будь-коли служив у їхніх лавах.

Як відомо, у вбивці екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова було знайдено документи учасника бойових дій. Наразі правоохоронці перевіряють справжність усіх документів, які знайдених у вбивці.

Також сьогодні низка ЗМІ повідомила, що Павло Паршов живий. Однак радник глави МВС Антон Геращенко спростував цю інформацію.

Як повідомлялося, 23 березня у центрі Києва сталося вбивство.

Пізніше стало відомо, що вбитий – Денис Вороненков.

Охоронця Вороненкова поранено в ділянку серця, він співпрацює зі слідством. Кілер помер у лікарні на операційному столі. Лікарі чотири години оперували охоронця Вороненкова, його стан важкий.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко назвав убивство колишнього російського депутата Дениса Вороненкова «звичною для Кремля показовою стратою свідків».

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що Вороненкова було вбито громадянином України, агентом російських спецслужб, який проник у силові структури України. Кілер, за словами Геращенка, 13 місяців прослужив у Національній гвардії України.

Водночас Кремль очікувано звинуватив у вбивстві Вороненкова Україну.

ЗМІ повідомляли, що вбивця Вороненкова мав при собі посвідчення учасника бойових дій.

Колишній депутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов заявив про те, що вбитий Денис Вороненков звертався до Адміністрації президента з проханням забезпечити йому державну охорону у зв'язку з погрозами від екс-генерала ФСБ Олега Феоктістова.

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