  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    За фактом вибуху в Миколаєві відкрито кримінальне провадження

    • Сьогодні, 11:46
    • Розсилка
    <div class="alt"><span>У Миколаєві вночі підірвали вхід у банк <br /></span></div>
    Фото: Преступности.НЕТ
    У Миколаєві вночі підірвали вхід у банк

    Вибух у Миколаєві пошкодив приміщення банку та вікна в сусідніх квартирах

    За фактом вибуху у відділенні банку в Миколаєві, який стався сьогодні вночі, поліція розпочала кримінальне провадження. Про це «Главкому» повідомили у відділі комунікації поліції Миколаївської області.

    «До Центрального відділу поліції ГУНП в Миколаївській обл. надійшло повідомлення про те, що у дворі будинку № 157 по пр. Центральному стався вибух. На місце події прибули працівники слідчо-оперативної групи, патрульні поліцейські, спеціалісти вибухо-технічної служби ГУНП, прокуратури, СБУ та ДСНС», — йдеться в повідомленні.

    Внаслідок підриву невідомим предметом було пошкоджено приміщення банку, розташованого на першому поверсі житлового будинку та вікна в квартирах громадян, які знаходяться над будівлею фінансової установи.

    Постраждалих внаслідок вибуху не виявлено.

    Нагадаємо, у центрі Миколаєва пролунав потужний вибух - невідомі в ніч на четвер, 11 травня, підірвали двері в банк «Південний» на проспекті Центральний.

    вибух СБУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ