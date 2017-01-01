За фактом вибуху в Миколаєві відкрито кримінальне провадження

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Фото: Преступности.НЕТ У Миколаєві вночі підірвали вхід у банк



Вибух у Миколаєві пошкодив приміщення банку та вікна в сусідніх квартирах

За фактом вибуху у відділенні банку в Миколаєві, який стався сьогодні вночі, поліція розпочала кримінальне провадження. Про це «Главкому» повідомили у відділі комунікації поліції Миколаївської області.

«До Центрального відділу поліції ГУНП в Миколаївській обл. надійшло повідомлення про те, що у дворі будинку № 157 по пр. Центральному стався вибух. На місце події прибули працівники слідчо-оперативної групи, патрульні поліцейські, спеціалісти вибухо-технічної служби ГУНП, прокуратури, СБУ та ДСНС», — йдеться в повідомленні.

Внаслідок підриву невідомим предметом було пошкоджено приміщення банку, розташованого на першому поверсі житлового будинку та вікна в квартирах громадян, які знаходяться над будівлею фінансової установи.

Постраждалих внаслідок вибуху не виявлено.

Нагадаємо, у центрі Миколаєва пролунав потужний вибух - невідомі в ніч на четвер, 11 травня, підірвали двері в банк «Південний» на проспекті Центральний.