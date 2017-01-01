За кілька днів до націоналізації Коломойський вивів з Приватбанку 16 млрд грн – Гонтарева

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Глава НБУ не розкрила подробиць махінацій: «Аудиторська перевірка Приватбанку і звіт з неї все це покаже»

За останні дні перед націоналізацією акціонери та керівництво Приватбанку провели незаконні махінації і вивели з банку понад 16 млрд грн. Про це заявила глава Нацбанку Валерія Гонтарева на прес-конференції.

Аудиторська перевірка і звіт з неї все це покаже, зазначила вона.

На уточнююче запитання журналістів про те, що це були за махінації, де ці гроші та що зроблено задля повернення цих коштів, Гонтарева відповіла: «Сьогодні у нас прес-конференція «Місія виконана», ми провели реформи… Говорити про шахрайські операції пана Коломойського і Приватбанку – не цього дня…»

Як повідомлялося, сьогодні Гонтарева оголосила про те, що йде у відставку. Останній день її роботи – 10 травня. Інших змін у складі правління найближчим часом не відбудеться, додала вона.

Гонтарева також назвала олігархів, які заборгували Національному банку мільярди гривень.