За кордоном працюють 5 млн українських заробітчан

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Українські заробітчани

Хвилю міграції зупинити складно, але необхідно вживати заходів, щоб українці за кордоном мали соціальний захист, зазначив глава Держслужби зайнятості

Державна служба зайнятості заявляє, що 5 млн українців працюють за кордоном. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Держслужба зайнятості з посиланням на її голову Валерія Ярошенка.

«На сьогодні, за даними МЗС, 5 млн українців працюють за кордоном. І багато наших співвітчизників дійсно стикаються з сумнівними посередниками на ринку праці, які відправляють працювати людей за туристичними візами, і нікому немає жодної справи, як буде там людина працювати, в яких умовах», - йдеться в повідомленні.

За словами Ярошенка, хвилю міграції зупинити складно, але необхідно вживати заходів, щоб українці за кордоном мали соціальний захист, і, повернувшись додому, мали подальші гарантії.