  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    За кордоном працюють 5 млн українських заробітчан

    • Сьогодні, 20:07
    • Розсилка
    Українські заробітчани
    Українські заробітчани

    Хвилю міграції зупинити складно, але необхідно вживати заходів, щоб українці за кордоном мали соціальний захист, зазначив глава Держслужби зайнятості

    Державна служба зайнятості заявляє, що 5 млн українців працюють за кордоном. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Держслужба зайнятості з посиланням на її голову Валерія Ярошенка.

    «На сьогодні, за даними МЗС, 5 млн українців працюють за кордоном. І багато наших співвітчизників дійсно стикаються з сумнівними посередниками на ринку праці, які відправляють працювати людей за туристичними візами, і нікому немає жодної справи, як буде там людина працювати, в яких умовах», - йдеться в повідомленні.

    Читайте також

    За словами Ярошенка, хвилю міграції зупинити складно, але необхідно вживати заходів, щоб українці за кордоном мали соціальний захист, і, повернувшись додому, мали подальші гарантії.

    Джерело: Українські новини
    Читайте також
    мігранти Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ