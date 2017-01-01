За кожну народжену дитину «Нафтогаз» виплачує своїм працівникам по 15 тисяч гривень



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Далі на малюків та їхніх батьків чекає досить безхмарне майбутнє: відомчий дитсадок, лікарня з оплаченими щорічними витратами до 7 тис. грн, щорічні санаторні путівки за рахунок компанії на всю сім'ю

У НАК «Нафтогаз України» всіляко заохочують народжуваність. Про це стало відомо з «надсекретного документу», який уперше потрапив у ЗМІ. Йдеться про колективний договір. Цей документ ще 25 червня 2012-го підписав тодішній глава правління Євген Бакулін.

В колдоговорі докладно описано, кому, в яких випадках і в якому розмірі, наприклад, платять ювілейні та інші премії та виплати, пов'язані з особистими або сімейними подіями. Йдеться про поповнення у сім’ї, круглі дати і т.п. Наприклад, виплата у зв'язку з народженням дитини 15 тис. грн – «на кожну дитину».

Батькам, які взяли відпустку із догляду за дитиною, щомісяця виплачують допомогу в розмірі трьох мінімальних зарплат (зараз – 9,6 тис. грн), і так до трьох років. Далі на малюків та їхніх батьків чекає досить безхмарне майбутнє: відомчий дитсадок, лікарня з оплаченими щорічними витратами до 7 тис. грн, щорічні санаторні путівки за рахунок компанії на всю сім'ю.

Види соціальної та матеріальної допомоги:

у разі народження дитини – 15 тисяч гривень (на кожну дитину);

перше одруження – 10 тисяч гривень;

у разі смерті рідних – 15 тисяч гривень;

у разі крадіжки чи стихійного лиха (на придбання життєво необхідних речей, які було втрачено, пошкоджено або знищено) – до 15 мінімальних заробітних плат (до 48 тисяч гривень);

за поданням профкому та рішенням роботодавця – в розмірі 100% посадового окладу

Працівник компанії, що пропрацював там не менше 1,5 року, на додаток може розраховувати на безвідсоткову позику терміном дії від 12 до 36 місяців. Єдина умова: сума всіх відрахувань із заробітної плати працівника з урахуванням щомісячних відрахувань на погашення позики не повинна перевищувати 50% окладу. Дані позики можуть видаватися на будівництво, придбання житла, садових будинків, облаштування присадибних ділянок, придбання життєво необхідних речей і так далі.

Якщо комусь пощастило вийти на пенсію з «Нафтогазу», то його чекає не лише одноразова додаткова виплата, а й також щорічна компенсація відпочинку в санаторії. Передбачені й інші події на життєвому шляху нафтогазівців: у потрібний час родичі отримають 10 тис. грн на їхній похорон і ще 10 тис. грн на надгробний пам'ятник.

На додаток до всього «Нафтогаз» здійснює і компенсацію витрат на поховання померлих працівників та пенсіонерів апарату за рахунок коштів компанії. Та й це не все: компанія може встановити щомісячну матдопомогу дітям померлого в розмірі не меншому від законодавчо встановленої мінімальної зарплати на кожну дитину до здобуття нею середньої освіти.

Більше читайте в статті «Главкома» Країна казкових чудес. Як усі працівники «Нафтогазу» перетворилися на мільйонерів