За крісло президента Франції змагатимуться 11 політиків

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У 2007 році боротьбу за президентське крісло вели 12 осіб, а в 2012 році - 10 кандидатів

За пост президента Франції в першому турі змагатимуться 11 кандидатів. Про це після верифікації підписів народних обранців різних рівнів оголосив голова Конституційної ради Франції Лоран Фабіус, повідомляє Le Figaro.

За його словами, ще три кандидати – Філіп Путо, Жан Лассаль і Жак Шемінад – набрали достатню (500) кількість підписів обранців для участі у виборах.

Раніше підписи зібрали Франсуа Фійон, Бенуа Амон, Еммануель Макрон, Ніколя Дюпон-Айнан, Жан-Люк Меленшон, Наталі Арто, Марін Ле Пен і Франсуа Асселіно.

У 2007 році боротьбу за президентське крісло вели 12 осіб, а в 2012 році - 10 кандидатів.

За результатами останнього опитування Ipsos, yезалежний кандидат у президенти Франції Еммануель Макрон є найбільш вірогідним переможцем виборів, які відбудуться в кінці квітня-на початку травня.