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    За квітень Кубів заробив більше, ніж Гройсман

    • Сьогодні, 20:43
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    <span>Степан Кубів</span>
    Фото «Дзеркало тижня»
    Степан Кубів

    Фактична сума, отримана Кубівим, становила 35 тис. 31,16 гривень

    Заробітна плата першого віце-прем'єр-міністра - міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва за квітень становила 43 тис. 516,96 гривні. Про це йдеться у відповіді секретаріату Кабінету Міністрів на запит «Українських Новин».

    Сума коштів, нарахована Кубіву в квітні, становила 43 тис. 516,96 гривні, з них посадовий оклад - 14 тис. 210,53 гривні, надбавка за вислугу років – 3 тис. 836,84 гривні, надбавка за інтенсивність праці - 12 тис. 78,95 гривні, індексація - 128 гривень, зарплата за час відряджень – 8 тис. 857,38 гривні.

    У квітні віце-прем'єру була нарахована премія в обсязі 4 тис. 405,26 гривні.

    Сума утриманих податків становила 8 тис. 485,81 гривні, з них податок з доходів фізичних осіб - 7 тис. 833,05 гривні, військовий збір - 652,75 гривні.

    Фактична сума, отримана Кубівим, становила 35 тис. 31,16 гривень.

    Як повідомлялось, заробітна плата прем'єр-міністра Володимира Гройсмана за квітень становила 35 841,35 гривні. 

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