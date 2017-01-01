За квітень Кубів заробив більше, ніж Гройсман



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото «Дзеркало тижня» Степан Кубів

Фактична сума, отримана Кубівим, становила 35 тис. 31,16 гривень

Заробітна плата першого віце-прем'єр-міністра - міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва за квітень становила 43 тис. 516,96 гривні. Про це йдеться у відповіді секретаріату Кабінету Міністрів на запит «Українських Новин».

Сума коштів, нарахована Кубіву в квітні, становила 43 тис. 516,96 гривні, з них посадовий оклад - 14 тис. 210,53 гривні, надбавка за вислугу років – 3 тис. 836,84 гривні, надбавка за інтенсивність праці - 12 тис. 78,95 гривні, індексація - 128 гривень, зарплата за час відряджень – 8 тис. 857,38 гривні.

У квітні віце-прем'єру була нарахована премія в обсязі 4 тис. 405,26 гривні.

Сума утриманих податків становила 8 тис. 485,81 гривні, з них податок з доходів фізичних осіб - 7 тис. 833,05 гривні, військовий збір - 652,75 гривні.

Фактична сума, отримана Кубівим, становила 35 тис. 31,16 гривень.

Як повідомлялось, заробітна плата прем'єр-міністра Володимира Гройсмана за квітень становила 35 841,35 гривні.