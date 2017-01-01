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    За лютий міжнародні резерви України зросли до $15,5 млрд

    • Сьогодні, 16:40
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    Міжнародні резерви України
    Міжнародні резерви України

    На кінець січня міжнародні резерви України складали 15,445 млрд доларів

    Міжнародні резерви України на кінець лютого зросли до 15,5 млрд доларів з 15,4 мільярда доларів на кінець січня. Про це повідомила сьогодні журналістам голова Національного банку України Валерія Гонтарева.

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    «На кінець лютого наші резерви - 15,5 мільярда доларів», - сказала вона.

    Як повідомлялося, міжнародні резерви України у січні скоротилися на 0,6% - до 15,445 млрд доларів, станом на 1 лютого 2017 року.

    У 2016 році Національний банк поповнив резерви на міжбанківському валютному ринку на 1,6 мільярда доларів.

    Джерело: УНІАН

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