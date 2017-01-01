За межами етики. Путінська пропаганда поіронізувала над Чорнобильською трагедією



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На сайті кремлівського телеканала вийшла стаття, в якій президента України Петра Порошенка було названо «радіоактивним», а також зазначено, що київська влада «мутує»

Пропагандистський телеканал міноборони Росії «Звезда» в 31-шу річницю Чорнобильської трагедії вирішив відзначитися почуттям гумору та поіронізувати. Так, на сайті каналу вийшла стаття, в якій президента України Петра Порошенка було названо «радіоактивним», а також зазначено, що київська влада «мутує».

Як стверджується в статті, нібито широко розрекламоване «Укриття», зведене на кошти західних інвесторів, продовжує «світитися» «чітко видними ночами викидами радіації».

Також ЗМІ повідомляє, що «співробітникам, які працюють у 30-кілометровій зоні ЧАЕС, до прізвища додається приставка «фон» (наприклад, Олександр Іванов фон)».

«До співробітників, що працюють у межах 10-км зони, у зверненні вживаються слова «ваша світлість». А до співробітників з 5-км зони – «ваше сіятельство», – «пожартували» у статті.