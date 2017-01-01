За минулий рік 8,5 тис. українців стали власниками вогнепальної зброї
- Сьогодні, 11:40
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Зброя стає інструментом для вирішення суперечок
За минулий рік українці купили і зареєстрували 13 тисяч «стволів», а кількість власників вогнепальної зброї зросла на 8,5 тисячі осіб. Про це розповів начальник департаменту карного розшуку Національної поліції України Сергій Князєв, пише «Цензор».
«На сьогоднішній день на руках у громадян 1,2 мільйона зареєстрованих «стволів». І серед них є не лише ті, хто купив, щоб полювати, щоб захищати свою країну на сході, не тільки ті, кому про всяк випадок, а й ті, хто за допомогою цієї зброї хоче заробляти собі на життя», – зазначив він.
За словами правоохоронця, зброя стає інструментом для вирішення суперечок.
Як повідомлялося, кількість убивств, скоєних з використанням вогнепальної зброї і вибухівки, зростає. Крім того, начальник департаменту карного розшуку Національної поліції також розповів, чому українці вбивають один одного.