За минулий рік 8,5 тис. українців стали власниками вогнепальної зброї

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На руках у громадян 1,2 мільйона зареєстрованих «стволів»

Зброя стає інструментом для вирішення суперечок

За минулий рік українці купили і зареєстрували 13 тисяч «стволів», а кількість власників вогнепальної зброї зросла на 8,5 тисячі осіб. Про це розповів начальник департаменту карного розшуку Національної поліції України Сергій Князєв, пише «Цензор».

«На сьогоднішній день на руках у громадян 1,2 мільйона зареєстрованих «стволів». І серед них є не лише ті, хто купив, щоб полювати, щоб захищати свою країну на сході, не тільки ті, кому про всяк випадок, а й ті, хто за допомогою цієї зброї хоче заробляти собі на життя», – зазначив він.

За словами правоохоронця, зброя стає інструментом для вирішення суперечок.

Як повідомлялося, кількість убивств, скоєних з використанням вогнепальної зброї і вибухівки, зростає. Крім того, начальник департаменту карного розшуку Національної поліції також розповів, чому українці вбивають один одного.