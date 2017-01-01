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    За минулий рік прокуратура повернула державі та громадянам безпрецедентну суму коштів – 10,6 млрд грн – Луценко

    • Сьогодні, 17:11
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    За даними Луценка, за результатами представництва прокурорами інтересів держави і громадян у судах було присуджено понад 16 млрд грн, накладено арешт ще на 800 млн грн

    Загалом у 2016 році на користь держави та інтересів громадян органами прокуратури повернено 10 млрд 560 млн грн. Про це на брифінгу в ГПУ повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко.

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    «У порівнянні з попередніми роками ГПУ повернула державі та громадянам найбільшу кількість коштів, землі та комунального майна. Зокрема, за результатами реалізації представницьких повноважень у суді повернено 10 млрд грн. В ході розслідування кримінальних проваджень – 560 млн грн. Тобто слідство ГПУ реально внесла ці кошти на рахунки держави або громадян. На підтвердження цього маємо всі необхідні документи», – зазначив Луценко.

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    За інформацією генерального прокурора, загалом, за результатами представництва прокурорами інтересів держави і громадян в судах присуджено понад 16 млрд грн., накладено арештів ще на 800 мільйонів гривень. Також скасовано понад 1000 незаконних судових рішень, чим попереджено втрати держави на суму 2,3 млрд грн.

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