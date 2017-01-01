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    За минулу добу бойовики 37 разів порушили режим «тиші»

    • Сьогодні, 06:09
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    Найбільшу кількість обстрілів зафіксовано на маріупольському напрямку

    Незважаючи на досягнуті домовленості тристоронньої контактної групи щодо припинення вогню з 00.00 1 квітня вздовж усієї лінії розмежування, російсько-окупаційні війська здійснювали провокаційні обстріли позицій ЗС України. За минулу добу противник 37 разів порушив режим «тиші».

    Найбільшу кількість обстрілів зафіксовано на маріупольському напрямку. З міномету калібру 82мм ворог відкривав вогонь по опорних пунктах в районі Березового. З озброєння БМП та стрілецької зброї гатив по морських піхотинцях поблизу Широкиного. З протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї російсько-терористичні підрозділи вели вогонь по захисниках Водяного. А позиції поблизу Березового, Павлополя, та Гнутового обстрілювали з великокаліберних кулеметів. 

    На донецькому напрямку, з мінометів калібру 120мм та 82мм, озброєння БМП та стрілецької зброї ворог накривав вогнем опорні пункти поблизу Луганського. З мінометів калібру 82мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів бив по захисниках Авдіївки. По позиціях під Верхньоторецьким вів вогонь з гранатометів, а з великокаліберних кулеметів обстрілював захисників Кам’янки. Поблизу Авдіївки, Верхньоторецька та Майорська активно діяли ворожі снайпери, а по захисниках Троїцького противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

    На луганському напрямку ворог виявляв мінімальну активність. Позиції поблизу Станиці Луганської обстрілював ворожий снайпер.

    Незважаючи на збройні провокації з боку ворога, українські військовослужбовці суворо дотримувалися режиму «тиші» і вогонь у відповідь не відкривали.

    Четверо українських захисників отримали поранення.

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