  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    За минулу добу бойовики 44 рази обстріляли позиції українських військових

    • 1 Сiчня, 08:28
    • Розсилка
    <p>На&nbsp;Донецькому напрямку бойовики обстрілювали українські позиції в&nbsp;районі Луганського</p>

    На Донецькому напрямку бойовики обстрілювали українські позиції в районі Луганського

    На Маріупольському напрямку окупаційні війська вели вогонь у напрямку Водяного

    За минулу добу у зоні АТО бойовики 44 рази обстріляли позиції українських військових.

    Про це повідомляє прес-служба штабу АТО.

    На Маріупольському напрямку зі 122 міліметрової артилерії російсько-окупаційні війська вели вогонь у напрямку наших позицій в районі Водяного. Поблизу Широкиного використовували 120 та 82 міліметрові міномети. Біля Мар’їнки вогонь вів снайпер. З гранатометів та стрілецької зброї стріляли по Водяному, Широкиному, Павлополю, Гнутовому, Чермалику, Красногорівці та Старогнатівці.

    На Донецькому напрямку з 82 міліметрових мінометів бойовики обстрілювали наші позиції в районі Луганського. З гранатометів та стрілецької зброї — біля Авдіївки, Майорська, Південного, Зайцевого, Луганського та Крутої Балки.

    На Луганському напрямку з гранатометів вели вогонь поблизу Новозванівки, Станиці Луганської і Кондрашівки Нової.

    Загалом відбулося 44 обстріли.

    Читайте також
    зона АТО Бойовики на Донбасі
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ