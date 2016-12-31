За минулу добу бойовики 44 рази обстріляли позиції українських військових



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На Донецькому напрямку бойовики обстрілювали українські позиції в районі Луганського

На Маріупольському напрямку окупаційні війська вели вогонь у напрямку Водяного

За минулу добу у зоні АТО бойовики 44 рази обстріляли позиції українських військових.

Про це повідомляє прес-служба штабу АТО.

На Маріупольському напрямку зі 122 міліметрової артилерії російсько-окупаційні війська вели вогонь у напрямку наших позицій в районі Водяного. Поблизу Широкиного використовували 120 та 82 міліметрові міномети. Біля Мар’їнки вогонь вів снайпер. З гранатометів та стрілецької зброї стріляли по Водяному, Широкиному, Павлополю, Гнутовому, Чермалику, Красногорівці та Старогнатівці.

На Донецькому напрямку з 82 міліметрових мінометів бойовики обстрілювали наші позиції в районі Луганського. З гранатометів та стрілецької зброї — біля Авдіївки, Майорська, Південного, Зайцевого, Луганського та Крутої Балки.

На Луганському напрямку з гранатометів вели вогонь поблизу Новозванівки, Станиці Луганської і Кондрашівки Нової.

Загалом відбулося 44 обстріли.