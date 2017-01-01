За минулу добу бойовики 59 разів обстріляли позиції сил АТО

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Бойовики обстрілювали населені пункти на кількох напрямках

На Донбасі поранено двох військових

За минулу добу, 11 лютого, на Маріупольському напрямку з мінометів бойовики обстріляли позиції українських військових в районі Красногорівки та Павлополя.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Новотроїцьке, Гнутове, Павлопіль, Широкине, Лебединське, Водяне. По Широкиному та Красногорівці вогонь вели БМП противника, зазначають у штабі.

На Донецькому напрямку – з мінометів різних калібрів бойовики обстрілювали Кам’янку, Зайцеве, Авдіївку, Піски та Новоселівку Другу, а з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Зайцеве, Піски, Авдіївку, Опитне та Троїцьке.

По позиціях військових в районі Луганського вогонь вів снайпер. Загалом зафіксовано 59 обстрілів, двоє військових поранено.