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    За минулу добу бойовики 59 разів обстріляли позиції сил АТО

    • Сьогодні, 08:54
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    <p>Бойовики обстрілювали населені пункти на кількох напрямках</p>

    Бойовики обстрілювали населені пункти на кількох напрямках

    На Донбасі поранено двох військових

    За минулу добу, 11 лютого, на Маріупольському напрямку з мінометів бойовики обстріляли позиції українських військових в районі Красногорівки та Павлополя.

    Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

    З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Новотроїцьке, Гнутове, Павлопіль, Широкине, Лебединське, Водяне. По Широкиному та Красногорівці вогонь вели БМП противника, зазначають у штабі.

    На Донецькому напрямку – з мінометів різних калібрів бойовики обстрілювали Кам’янку, Зайцеве, Авдіївку, Піски та Новоселівку Другу, а з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Зайцеве, Піски, Авдіївку, Опитне та Троїцьке.

    По позиціях військових в районі Луганського вогонь вів снайпер. Загалом зафіксовано 59 обстрілів, двоє військових поранено.
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