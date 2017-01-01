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    За минулу добу бойовики відкривали вогонь 49 разів: один військовий загинув, троє поранено

    • Сьогодні, 06:23
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    На Маріупольському напрямку з мінометів та БМП окупанти обстрілювали Водяне

    Загалом зафіксовано 49 обстрілів. На жаль, один наш військовий загинув, троє поранено і один травмований.

    Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

    На Маріупольському напрямку з мінометів та БМП окупанти обстрілювали Водяне. З БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Широкине, Гнутове, Водяне, Павлопіль. По Новотроїцькому вогонь вів снайпер.

    На Донецькому напрямку зі 120 та 82 міліметрових мінометів обстрілювали наші позиції в районі Авдіївки, Опитного та Новоселівки Другої, а з гранатометів - Зайцеве та Піски.

    На Луганському напрямку – з мінометів та гранатометів окупанти – Кримське, Новоолександрівку та Новозванівку. Снайпер бойовиків вів вогонь по наших позиціях поблизу Лобачевого.

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