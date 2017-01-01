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    За минулу добу КПВВ на Донбасі перетнули майже 8 тисяч громадян

    • 1 Сiчня, 10:24
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    <p>Напередодні Нового року спостерігалося зменшення пасажиро-транспортного потоку через лінію розмежування</p>

    Напередодні Нового року спостерігалося зменшення пасажиро-транспортного потоку через лінію розмежування

    Також за цей час через лінію розмежування прослідувало 1,5 тисяч транспортних засобів

    Протягом минулої доби через контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії розмежування в районі проведення АТО прослідувало 7,8 тисяч осіб та 1,5 тисячі транспортних засобів.

    Про це повідомили у прес-службі ДПСУ.

    Протягом минулої доби спостерігалося значне зменшення пасажиро-транспортного потоку у контрольних пунктах в’їзду-виїзду, що на лінії розмежування в районі проведення АТО.

    Загалом учора через КПВВ прослідувало 7,8 тисяч осіб та 1,5 тисячі транспортних засобів:

    «Майорськ» — 1780 осіб та 358 транспортних засобів;

    «Мар’їнка» — 2597 осіб та 589 транспортних засобів;

    «Новотроїцьке» — 1406 осіб та 319 транспортних засобів;

    «Гнутове» — 946 осіб та 250 транспортних засобів;

    «Станиця Луганська» —1135 осіб.

    Сьогодні зранку для перетину лінії розмежування в контрольних пунктах на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів:

    «Майорськ» — 0/0; «Мар’їнка» — 5/20; «Новотроїцьке» — 0/0; «Гнутове» — 0/0.

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    зона АТО Донбас КПВВ
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