За минулу добу КПВВ на Донбасі перетнули майже 8 тисяч громадян

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Напередодні Нового року спостерігалося зменшення пасажиро-транспортного потоку через лінію розмежування

Також за цей час через лінію розмежування прослідувало 1,5 тисяч транспортних засобів

Протягом минулої доби через контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії розмежування в районі проведення АТО прослідувало 7,8 тисяч осіб та 1,5 тисячі транспортних засобів.

Про це повідомили у прес-службі ДПСУ.

Протягом минулої доби спостерігалося значне зменшення пасажиро-транспортного потоку у контрольних пунктах в’їзду-виїзду, що на лінії розмежування в районі проведення АТО.

Загалом учора через КПВВ прослідувало 7,8 тисяч осіб та 1,5 тисячі транспортних засобів:

«Майорськ» — 1780 осіб та 358 транспортних засобів;

«Мар’їнка» — 2597 осіб та 589 транспортних засобів;

«Новотроїцьке» — 1406 осіб та 319 транспортних засобів;

«Гнутове» — 946 осіб та 250 транспортних засобів;

«Станиця Луганська» —1135 осіб.

Сьогодні зранку для перетину лінії розмежування в контрольних пунктах на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів:

«Майорськ» — 0/0; «Мар’їнка» — 5/20; «Новотроїцьке» — 0/0; «Гнутове» — 0/0.