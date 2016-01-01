За минулу добу не загинув жоден солдат, - Міноборони
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Одного військовослужбовця поранено
Без загиблих минула доба на східному фронті. Один український військовий поранений. Бойовики продовжують методично порушувати режим припинення вогню. Про це повідомив на брифінгу речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.
Між тим сьогодні у штабі АТО повідомили, що по Широкиному та Талаківці окупанти цілили зі 120 та 82-мм мінометів. Загалом протягом минулої доби відбулося 48 обстрілів. 6 ворожих обстрілів позицій українських захисників на Донбасі сталося від початку доби. Про це повідомив речник АТО Леонід Матюхін, передає «5 канал». 30 грудня 2016 року, сили АТО відбили наступ ворога в районі Попасної. Українські бійці змушені були відкрити вогонь у відповідь.
30 грудня 2016 року головний військовий прокурор України Анатолій Матіос повідомив про небойові втрати на фронті – 3 бойові поранені, 5 небойових втрат.