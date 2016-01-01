За минулу добу не загинув жоден солдат, - Міноборони



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Одного військовослужбовця поранено

Без загиблих минула доба на східному фронті. Один український військовий поранений. Бойовики продовжують методично порушувати режим припинення вогню. Про це повідомив на брифінгу речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

Між тим сьогодні у штабі АТО повідомили, що по Широкиному та Талаківці окупанти цілили зі 120 та 82-мм мінометів. Загалом протягом минулої доби відбулося 48 обстрілів. 6 ворожих обстрілів позицій українських захисників на Донбасі сталося від початку доби. Про це повідомив речник АТО Леонід Матюхін, передає «5 канал». 30 грудня 2016 року, сили АТО відбили наступ ворога в районі Попасної. Українські бійці змушені були відкрити вогонь у відповідь.

30 грудня 2016 року головний військовий прокурор України Анатолій Матіос повідомив про небойові втрати на фронті – 3 бойові поранені, 5 небойових втрат.