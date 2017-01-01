За минулу добу ОБСЄ зафіксувала близько 1,3 тис. порушень перемир’я

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Александр Хуг

В ОБСЄ стверджують, що наразі бойові дії дещо заспокоїлися

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг заявляє, що бойові дії в районі Авдіївки дещо заспокоїлися, але сторони не відвели заборонене озброєння від лінії розмежування на необхідні відстані, як це передбачено Мінськими угодами. Про це він сказав на брифінгу в окупованому Донецьку, повідомляє «Уніан».

Спостерігачі документували обстріли в районі між Донецьким аеропортом, Авдіївкою та Ясинуватою.

«Бойові дії зруйнували життєво важливу інфраструктуру та призвели до значних втрат серед цивільного населення, у тому числі до смертельних наслідків по обидва боки лінії зіткнення. Наразі бойові дії дещо заспокоїлися. За минулі 24 години Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ задокументувала близько 1,3 тис. порушень перемир’я», – заявив Хуг.

Він нагадав, що статистика за 31 січня та 1 лютого говорить про приблизно 10–11 тис. порушень режиму припинення вогню за один день. Також Хуг сказав, що знизилася кількість вибухів від застосування важкого озброєння.

За його словами, 31 січня було зафіксовано 6 тис. вибухів від застосування забороненого Мінськими угодами озброєння.

«За останні 24 години цей показник знизився до 400», – сказав Хуг. Водночас він сказав, що причина останнього загострення на Донбасі не була врегульована.

«Важке озброєння все ще перебуває в межах зони безпеки, позиції розміщуються дуже близько одна від одної в межах зони безпеки, що означає, що складові елементи для відновлення спалаху насильства вже знаходяться там. Ми документуємо ці складові елементи кожного дня», – заявив Хуг.

Як повідомляв «Главком», в понеділок у зоні проведення антитерористичної операції зафіксовано 40 обстрілів, поранено одного українського військового. По всім напрямкам бойовики використовували танки та артилерію.Пізно ввечері з’явилась інформація про загибель підлітка в смт. Курдюмівка. Бойовики обстріляли неселений пукт з мінометів.