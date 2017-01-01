За минулу добу поранено двох українських військових – штаб АТО

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Зона АТО

Бойовики зокрема застосовували зенітну установку ЗУ-23-2

Ситуація у районі проведення АТО залишається напруженою, за минулу добу ворог 35 разів відкривав вогонь по позиціях українських захисників. Двоє бійців ЗСУ отримали поранення.

Про це йдеться у ранковому звіті прес-центру штабу АТО.

Найбільшу кількість обстрілів зафіксовано на приморському напрямку. Вогнем мінометів калібру 82-мм, протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів ворог накривав опорні пункти поблизу Красногорівки. По позиціях у районах населених пунктів Водяне та Гнутове ворог вів вогонь з гранатометів різних систем, кулеметів великих калібрів та озброєння БМП.

Морпіхів під Водяним противник обстріляв із зенітної установки ЗУ-23-2. По опорних пунктах поруч Старогнатівки, Талаківки та Широкиного противник застосовував гранатомети, а поблизу Чермалика та Павлополя – кулемети великих калібрів. Під Новотроїцьким та Миколаївкою активізувалися ворожі снайпери.

На донецькому напрямку позиції у районах населених пунктів Авдіївка, Кам’янка та Зайцеве ворог обстріляв з гранатометів різних систем та кулеметів великих калібрів. По оборонцях Пісків та Опитного – вів вогонь з великокаліберних кулеметів.

На луганському напрямку з автоматичних гранатометів, мінометів калібру120-мм та 82-мм ворог гатив по опорних пунктах поруч Катеринівки. По позиціях поблизу Кримського бойовики били з мінометів калібру 82-мм, а по оборонцях Станиці Луганської та Сизого окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї.

Як повідомлялося, 17 квітня один боєць зазнав поранення під час мінометного обстрілу.

В понеділок ввечері бойовики обстріляли з мінометів Авдіївку: пошкоджено вісім житлових будинків.