За минулу добу поранено двох українських військових – штаб АТО
- Сьогодні, 06:14
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Бойовики зокрема застосовували зенітну установку ЗУ-23-2
Ситуація у районі проведення АТО залишається напруженою, за минулу добу ворог 35 разів відкривав вогонь по позиціях українських захисників. Двоє бійців ЗСУ отримали поранення.
Про це йдеться у ранковому звіті прес-центру штабу АТО.
Найбільшу кількість обстрілів зафіксовано на приморському напрямку. Вогнем мінометів калібру 82-мм, протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів ворог накривав опорні пункти поблизу Красногорівки. По позиціях у районах населених пунктів Водяне та Гнутове ворог вів вогонь з гранатометів різних систем, кулеметів великих калібрів та озброєння БМП.
Морпіхів під Водяним противник обстріляв із зенітної установки ЗУ-23-2. По опорних пунктах поруч Старогнатівки, Талаківки та Широкиного противник застосовував гранатомети, а поблизу Чермалика та Павлополя – кулемети великих калібрів. Під Новотроїцьким та Миколаївкою активізувалися ворожі снайпери.
На донецькому напрямку позиції у районах населених пунктів Авдіївка, Кам’янка та Зайцеве ворог обстріляв з гранатометів різних систем та кулеметів великих калібрів. По оборонцях Пісків та Опитного – вів вогонь з великокаліберних кулеметів.
На луганському напрямку з автоматичних гранатометів, мінометів калібру120-мм та 82-мм ворог гатив по опорних пунктах поруч Катеринівки. По позиціях поблизу Кримського бойовики били з мінометів калібру 82-мм, а по оборонцях Станиці Луганської та Сизого окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї.
Як повідомлялося, 17 квітня один боєць зазнав поранення під час мінометного обстрілу.
В понеділок ввечері бойовики обстріляли з мінометів Авдіївку: пошкоджено вісім житлових будинків.