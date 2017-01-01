За минулу добу в зоні АТО пошкодження отримали семеро українських армійців



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Артилеристи

На щастя, ніхто з українських вояків не загинув

Минулої доби на Донбасі бойовики 108 разів обстріляли позиції сил АТО, четверо українських військових поранено, троє травмовано. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

На Донецькому напрямку окупанти зі 122 міліметрової артилерії обстрілювали наші позиції в районі Зайцевого. З мінометів різних калібрів - Північне, шахту Бутовку, Луганське, Авдіївку, Зайцеве, Верхньоторецьке, а з гранатометів та стрілецької зброї гатили по Луганському, Кам’янці, Троїцькому, Пісках. По Пісках вогонь вели БМП загарбників. По Новоселівці стріляв снайпер.

На Маріупольському напрямку з артилерії неодноразово обстрілювали Талаківку та Тарамчук. Танки вели вогонь по Широкиному, а з мінометів різних калібрів окупанти багаторазово обстрілювали Красногорівку, Павлопіль, Водяне, Мар’їнку, Талаківку. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Березове, Новотроїцьке, Водяне, Гнутове, Павлопіль, Мар’їнку, Широкине. По Широкиному вели вогонь зенітні установки.

На Луганському напрямку зі 122 міліметрової артилерії обстріляли Кримське, а з мінометів Малинове, Оріхове, Новоолександрівку, знову ж Кримське та Новотошківське. Також Новотошківське неодноразово обстрілювали з ПТРК. З стрілецької зброї окупанти стріляли по Новоолександрівці та Новозванівці. По Станиці Луганській вогонь вів ворожий снайпер.

Як повідомляв «Главком», вчора розведення сил і озброєння в районі Станиці Луганської в зоні АТО не відбулось через систематичне порушення бойовиками «режиму тиші».