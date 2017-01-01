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    За минулу добу в зоні АТО п’ятеро українських військових було поранено

    • Сьогодні, 06:15
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    Бійці АТО
    Бійці АТО

    Бойовики 54 рази відкривали вогонь по позиціях ЗСУ

    Незважаючи на усі домовленості, російсько-терористичні війська на Донбасі не дотримуються режиму тиші. За минулу добу зафіксовано 54 обстріли позицій Збройних сил України, п’ятеро українських військовослужбовців отримали поранення.

    Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО.

    Найгарячіше вчора було поблизу Маріуполя. Тут, з мінометів калібру 82мм, ворог накривав вогнем захисників Красногорівки та Широкиного. З гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів бив по опорних пунктах в районі Павлополя та Водяного. Позиції під Мар’їнкою обстрілював з гранатометів, а в бік морських піхотинців у Гнутовому відкривав вогонь з кулеметів. З озброєння БМП противник гатив по позиціях морпіхів в районі Водяного та Широкиного. Поблизу Новотроїцького активно діяв ворожий снайпер.

    На донецькому напрямку з мінометів калібру 82мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї противник гатив по захисниках Авдіївки. З гранатометів – по опорних пунктах поблизу Луганського, Опитного, Пісків та Невельського. З великокаліберних кулеметів противник відкривав вогонь у бік наших воїнів під Кам’янкою, Опитним, Верхньоторецьким, Шахтою Бутівка та Пісками. В районах Опитного та Троїцького активізувались ворожі снайпери.

    На луганському напрямку зафіксовано найменшу кількість обстрілів. Тут, зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї ворог бив по опорних пунктах поблизу Кримського, а зі стрілецької зброї відкривав вогонь у бік наших позицій в районі населеного пункту Лобачеве.

    Як повідомляв «Главком», вчора на Донеччині в районі Мар'їнки відбулось бойове зіткнення українських військових з диверсійно-розвідувальною групою противника. Група бойовиків рухалась в напрямку українських позицій з боку населеного пункту Трудівське, внаслідок бою один терорист загинув.

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