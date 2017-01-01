За минулу добу бойовики здійснили 122 обстріли: четверо бійців ЗСУ поранено, один - загинув

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Артилерист

Окупанти продовжують застосовувати БМП, міномети, гранатомети та протитанкові ракетні комплекси

За минулу добу в зоні АТО зафіксовано 122 ворожі обстріли: четверо українських військових поранено, один травмований, один загинув. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Маріупольському напрямку танки противника вели вогонь по Водяному та Лебединському. Також по Водяному вела вогонь артилерія бойовиків. З мінометів різних калібрів, гранатометів, протитанкових ракетних комплексів та стрілецької зброї окупанти обстріляли Гнутове, Новотроїцьке, Красногорівку, Павлопіль, Водяне, Новогригорівку та Широкине. Також з мінометів обстрілювали Гнутове, Чермалик, Талаківку, Павлопіль, та Водяне. По Березовому, Водяному і Широкиному вели вогонь БМП та снайпери.

На Донецькому напрямку з мінометів різних калібрів окупанти обстрілювали Авдіївку, Майорськ, Троїцьке, Верхньоторецьке, Новгородське, Піски, а з гранатометів та стрілецької зброї – Північне, Піски, Зайцеве, Верхньоторецьке, Кам’янку та Невельське. По Кам’янці вогонь вів снайпер. По Луганському гатили з БМП.

На Луганському напрямку зі 152 міліметрової артилерії окупанти неодноразово обстрілювали Кримське. З мінометів різних калібрів – Новоолександрівку, Попасну, Новтошківське, Кримське, Троїцьке, Оріхове. З гранатометів російсько-окупаційні війська обстріляли Троїцьке, Новоолександрівку, Новозванівку, Кримське.

Як повідомляв «Главком», загиблий вчора в зоні АТО - доброволець 1-ї окремої штурмової роти українського Добровольчого корпусу (ДУК) «Правий сектор» з позивним «Старий». Боєць помер при виконанні бойового завдання на передових позиціях в Донецькій області.

Також у СММ ОБСЄ в понеділок заявили, що не приїхали моніторити проведення ремонтних робіт на Донецьку фільтрувальну станцію та ЛЕП в районі Авдіївки, тому що сторони не надали доступ в цей район.