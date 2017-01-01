За минулу добу з Києва вивезено майже 2 тисячі тонн снігу

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До очищення вулиць від снігу було залучено 59 бригад по ручному прибиранню і 264 одиниці снігоприбиральної техніки

За минулу добу з Києва було вивезено майже 2 тисячі тонн снігу. Про це повідомили у КК «Київавтодор».

Для організації безпечних і комфортних умов руху пішоходів у столиці 59 бригад із ручного прибирання у складі 389 осіб і 264 одиниці снігоприбиральної техніки упродовж дня 9 січня виконували роботи з очищення від снігу підходів до наземних і підземних пішохідних переходів, сходових маршів, тротуарів і зупинок громадського транспорту, які обслуговують підприємства корпорації «Київавтодор».

Також активно виконувались роботи із вивезення снігу з вулично-дорожньої мережі міста.

Із метою повного очищення доріг столиці від наслідків снігопаду підприємства комунальної корпорації «Київавтодор» працюють у цілодобовому режимі.