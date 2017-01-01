За місяць директор НАБУ заробив понад 100 тис. грн

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Артем Ситник

Після утримання податків і зборів Ситник отримав 108 тис. 836 гривень

Зарплата директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника за лютий становила 135 тис. 200 гривень. Про це йдеться у відповіді Антикорупційного бюро на запит «Українських новин».

Посадовий оклад Ситника становив 96 тис. гривень, доплата за вислугу років – 28 тис. 800 гривень, доплата за роботу, пов'язану з доступом до державної таємниці, – 9 тис. 600 гривень.

Після утримання податків і зборів Ситник отримав 108 тис. 836 гривень.

Нагадаємо, Ситнику протягом січня–листопада 2016 року було нараховано заробітної плати на загальну суму 1,3 млн грн, і після сплати податків він отримав 1,06 млн грн.

Як повідомлялося, зарплата міністра внутрішніх справ Арсена Авакова за лютий становила 53 тис. 653 гривні.

Зарплата прем'єр-міністра Володимира Гройсмана за лютий становила 35 тис. 675 гривень.

Заробітна плата міністра інформаційної політики Юрія Стеця за лютий становила 14 тис. 476 грн.

Зарплата голови НАЗК Наталії Корчак за лютий 2017 року становила 101,400 тис. гривень: посадовий оклад – 40,560 тис. гривень, надбавка за вислугу років – 20,280 тис. гривень, надбавка за інтенсивність праці – 40,560 тис. гривень.