За «націоналізацією» на Донбасі може стояти Курченко – СБУ

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Сергій Курченко

У СБУ є інформація про так звану націоналізацію майна на непідконтрольних територіях і на чию користь вона відбувається

Служба безпеки України відстежує інформацію про проведення так званої націоналізації підприємств на підконтрольній бойовикам території Донецької та Луганської областей і має у своєму розпорядженні дані про те, що за цим процесом може стояти бізнесмен Сергій Курченко, який переховується в РФ і з 2014 року перебуває в міжнародному розшуку. Про це заявив глава СБУ Василь Грицак.

«Так, у нас є інформація. За нашими даними, всередині «ЛНР/ДНР» є багато конфліктів, пов'язаних із проведенням так званої націоналізації, і націоналізуються, як вони кажуть, найкращі прибуткові підприємства. Їх націоналізують в інтересах тих, хто нині перебуває в Росії», – розповів Грицак журналістам у Черкасах.

«Я скажу м'яко: у нашій інформації часто звучить прізвище Курченка», – зауважив глава СБУ.

За його словами, точних даних про причетність інших колишніх українських високопосадовців-утікачів до процесу так званої націоналізації поки що не отримано.

Нагадаємо, 27 лютого ватажки «ДНР» і «ЛНР» Олександр Захарченко та Ігор Плотницький заявили, що так звані республіки введуть зовнішнє управління на підприємствах української юрисдикції і перестануть постачати до України вугілля, якщо Київ не припинить транспортну блокаду Донбасу до початку березня. Вони заявили, що будуть «перебудовувати всі виробничі процеси і орієнтувати їх на ринок Росії та інших країн».

1 березня Захарченко заявив, що близько 40 підприємств української юрисдикції перейшло під «зовнішнє управління» в «республіці».

СБУ перехопила розмови Захарченка: «націоналізовані» заводи можуть дістатися Сергію Курченку.

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Джерело: Інтерфакс-Україна