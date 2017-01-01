За неповний місяць Трамп втратив підтримку 5% американців

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Рівень недовіри до президента США зріс на 10% і становить 55%

Рівень підтримки американського президента Дональда Трампа менш ніж за місяць його президентства впав на 5% і становить 40%. Водночас рівень недовіри до президента зріс на 10% і становить 55%, пише американська соціологічна організація Gallup.

За даними організації, під час останнього опитування за 11 лютого, Трамп показав свої найгірші результати підтримки американським населенням. Найбільший стрибок зростання недовіри до президента спостерігався одразу після запровадження указу про обмеження імміграції.

Крім того, організація провела опитування серед американців про те, наскільки, на їхню думку, світові лідери підтримують Трампа. 29% американців вважають, що американського президента підтримують інші світові лідери. Для колишнього президента США Барака Обами цей показник становив 67%, а для його попередника Джорджа Буша – 49%.

Як повідомлялось, близько 20 тисяч осіб взяли участь у демонстрації в столиці Мексики проти міграційної політики президента США Дональда Трампа і, зокрема, його планів змусити мексиканський уряд сплатити будівництво стіни на кордоні.