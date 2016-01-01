За несвоєчасне подання фінансового звіту до відповідальності притягнуто партійного очільника



Розсилка ВІДПРАВИТИ

З порушника буде стягнуто штраф у розмірі 5100 грн

За несвоєчасне подання фінансового звіту до відповідальності притягнений голова ще однієї політичної партії. Про це повідомили у прес-службі НАЗК.

Шевченківський районний суд м. Києва виніс рішення про притягнення до адміністративної відповідальності голови політичної партії «Сила Права».

Відповідно до рішення суду, голова політичної партії визнаний винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 212-21 КУпАП (порушення встановленого порядку або строків подання фінансового звіту про надходження і використання коштів виборчого фонду, звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру або подання фінансового звіту, оформленого з порушенням встановлених вимог). З нього буде стягнуто штраф у розмірі 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Наразі ця сума становить 5100 грн.

«Граничним терміном подання звітів політичними партіями до Національного агентства з питань запобігання корупції було 9 листопада 2016 року. Політична партія, яка порушила встановлені строки подання фінансового звіту, відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Закону України „Про політичні партії в Україні“, несе за це адміністративну відповідальність», — пояснив керівник Департаменту з питань запобігання політичній корупції НАЗК Смик.

Раніше повідомлялося, що НАЗК направило до суду 6 адмінпротоколів щодо невчасного подання е-декларацій.