За неякісний ремонт доріг звільнено директора Полтавського облавтодору

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Ремонт доріг

Також звільнено керівника Полтавської філії, який виконував дорожні роботи

Сьогодні, 22 березня, за проведення неякісного та несвоєчасного ремонту доріг був звільнений директор Полтавського облавтодору Осовський Дмитро Віталійович. Про це в ефірі «112 Україна» повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

«Сьогодні був звільнений керівник полтавського «Укравтодору» за неякісний ремонт, що було продемонстровано на ролику сьогодні на Кабміні. Нам вкрай важливо, щоб корумповані люди сиділи в тюрмах», - заявив Омелян.

Як додали у прес-службі «Укравтодору», крім директора облавтодору, також був звільнений з займаної посади керівник філії, який виконував дорожні роботи.

Також минулого тижня за фінансові порушення і системне невиконання наказів був звільнений директор Львівського облавтодору. За порушення технологій ремонту протягом березня дві догани отримали керівники Харківського та Закарпатського облавтодору.

«Главком» сьогодні повідомляв, що Гройсман чекає від Омеляна звіту про стан доріг. Також глава уряду наголосив, що цьогоріч на дороги планується виділити понад 30 млрд гривень.