За обстріл Авдіївки відповідальна Росія, і їй не вдається довести протилежне – Порошенко

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Петро Порошенко

Українська сторона зробила все можливе для того, щоб відбити атаки бойовиків – президент

Президент Петро Порошенко наголошує, що за поточне жорстке загострення ситуації навколо авдіївської промзони, повна відповідальність лежить на Росії і бойовиках, яких вона підтримує. Про це він сказав сьогодні на нараді, повідомляє прес-служба глави держави.

«Наголошую на тому, що теза про те, що вона їх не контролює є абсолютно хибною, тому що у кожному підрозділі знаходяться кадрові російські військові, які виконують накази Російської Федерації», - сказав президент та підкреслив, що наступ на позиції українських військ був організований російськими військами і бойовиками, які ними контролюються.

«Українська сторона зробила все можливе для того, щоб відбити ці атаки, які розпочаті наприкінці січня. І весь час наголошує на необхідності припинення вогню», – сказав Порошенко.

Президент також наголосив, що росіянам не вдалося представити позицію України як сторони, що порушує режим припинення вогню. «Все відбувається з точністю до навпаки – наш представник у Спеціальному центрі координації і контролю, отримуючи відповідні накази від міністра оборони, за моїм дорученням, постійно демонстрував готовність для припинення вогню. Хоча б для гуманітарної паузи, для того, щоб відновити забезпечення», – каже Порошенко.

«Наголошую – не лише у контрольованій українськими військами частині Авдіївки, а припинити той жах, який відбувається зараз у Донецьку з обмеженням постачання світла і води, бо там теж наші громадяни і ми про них також піклуємося», – наголосив президент.

Як відомо, Україна також подала до Європейського суду з прав людини п'ять позовів проти РФ щодо подій на Донбасі і в Криму.

Нагадаємо, Авдіївку протягом останніх днів активно обстрілювали бойовики. Вперше за кілька місяців ворог застосував «Гради» для обстрілів житлових кварталів.

В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.

До міста відрядили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.

Повномасштабна евакуація міста наразі не здійснюється, втім, люди можуть виїжджати самостійно. Тяжкохворих і людей з особливими потребами почали вивозити з Авдіївки.

Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ, ПАРЄ. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти на себе відповідальність за ситуацію в місті.

ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі.

Російська сторона в СЦКК 1 лютого надала письмове підтвердження гарантій припинення вогню в Авдіївці. Після цього бригади виїхали для ремонту систем електропостачання в Авдіївці, однак електромонтажерів обстріляли.

В ніч на п’ятницю відбулося екстрене засідання Ради Безпеки ООН через ситуацію на фронті.

ОБСЄ на Луганщині зафіксувала рух понад 70 вантажівок бойовиків.

Внаслідок обстрілів бойовиків в Авдіївці загинуло троє мирних жителів, поранено дев'ятьох.

Наразі пошкоджено 102 будинки, з них 92 приватних будинки, сім багатоповерхівок, три нежилих споруди (гараж, автомагазин, літня кухня).

Прокуратура Донецької області розпочала розслідування за фактом вчорашнього обстрілу в Авдіївці.

Як повідомлялося, російська сторона в СЦКК знову надала письмові гарантії припинення вогню в районі пориву ЛЕП біля Авдіївки.

Нагадаємо, пораненого 2 лютого під час обстрілу в Авдіївці співробітника ДСНС Дмитра Третейкіна було прооперовано, нині він у тяжкому стані.

Як відомо, протягом минулої доби, 2 лютого, бойовики 114 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО: четверо українських військових загинули, 17 – поранено.

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