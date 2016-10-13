За останні дні зі Львова на полігони області вивезли понад 1,5 тис. тонн сміття

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Наразі місто майже очищене від сміття, яке накопичувалось протягом тижнів

За словами голови Львівської облдержадміністрації Олега Синютки, сьогодні Львів майже очищений від сміття. Про це він повідомив сьогодні, 30 січня, на брифінгу.

«Перевізники доповіли про вивезення нагромаджених побутових відходів з території Львову. Департамент ЖКГ скерував свої представників, щоби перевірити цю інформацію. До кінця дня будуть остаточні дані стосовно завершення вивозу відходів з території Львова», – повідомив Синютка.

Тим не менше, за словами Синютки, питання того, куди надалі буде вивозитись львівське сміття залишається відкритим. «Якщо Львівська міськрада скерує офіційне звернення і визнає свою неспроможність регулярно вивозити сміття, цю проблему готова перебрати на себе обласна влада», - зазначив Синютка.

Як повідомлялося, 25 січня обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Львівщини, скликана у зв’язку з критичною ситуацією зі сміттям у Львові, прийняла рішення про одноразове вивезення накопичених в обласному центрі відходів на полігони у районах Львівської області.

Нагадаємо, як писав «Главком», прем’єр-міністр Володимир Гройсман повідомив, що Львову передадуть земельну ділянку для облаштування нового полігону для твердих побутових відходів та будівництва комплексу з переробки сміття.

Львову передали земельну ділянку у Яворівському районі площею 12,5 га для облаштування нового полігону для складування твердих побутових відходів. Відповідне рішення було прийняти у п’ятницю, 27 січня, на засіданні комісії з надзвичайних ситуацій Львівської облдержадміністрації.

Проблеми з вивезенням сміття зі Львова виникли після того, як у селі Великі Грибовичі Жовківського району, на території сміттєзвалища, виникла пожежа.

Джерело: zik.ua