За останні шість років у Київській області було закрито 44 школи (документ)

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Школа

Причиною цій негативній тенденції послужила демографічна ситуація, пояснюють чиновники

Протягом 2010-2016 років у Київській області закрито 44 загальноосвітні навчальні заклади, у тому числі два приватних.

Про це у відповіді на інформаційний запит «Главкома» повідомив заступник голови – керівник апарату Київської обласної державної адміністрації В’ячеслав Кучер.

Найбільше шкіл (9) закрилося у 2013 році. Ще по 7 – у 2011-2012 і 2014 роках.

За словами Кучера, переважна більшість навчальних закладів була закрита через демографічну ситуацію.

Крім цього, вісім закритих шкіл на Київщині влада реорганізувала у дитячі садочки. Ще одну ЗОШ (смт Макарів) передано до Житомирської області.

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За даними Головного управління статистики у Київській області, в області діє 720 загальноосвітніх навчальних закладів, в яких навчається 193,1 тис. учнів.