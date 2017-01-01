  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    За останні шість років у Київській області було закрито 44 школи (документ)

    • Сьогодні, 12:20
    • Розсилка
    Школа
    Школа

    Причиною цій негативній тенденції послужила демографічна ситуація, пояснюють чиновники

    Протягом 2010-2016 років у Київській області закрито 44 загальноосвітні навчальні заклади, у тому числі два приватних.

    Про це у відповіді на інформаційний запит «Главкома» повідомив заступник голови – керівник апарату Київської обласної державної адміністрації В’ячеслав Кучер.

    Найбільше шкіл (9) закрилося у 2013 році. Ще по 7 – у 2011-2012 і 2014 роках.

    За словами Кучера, переважна більшість навчальних закладів була закрита через демографічну ситуацію.

    Крім цього, вісім закритих шкіл на Київщині влада реорганізувала у дитячі садочки. Ще одну ЗОШ (смт Макарів) передано до Житомирської області.

    (для перегляду документів натисніть на зображення)

    За даними Головного управління статистики у Київській області, в області діє 720 загальноосвітніх навчальних закладів, в яких навчається 193,1 тис. учнів.

    школи
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ