За період анексії окупанти зменшили кількість українських класів у школах Криму в 31 раз

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Фото sudak.pro

В окупованому Криму немає умов для здобуття освіти українською мовою

За роки, що минули після анексії Кримського півострова Росією, кількість класів з українською мовою навчання в кримських школах скоротилася в 31 раз, а кількість їхніх учнів – у 36. Про це у своїй статті пише DT.UA, посилаючись на дані Кримської правозахисної групи.

На сьогодні в Сімферополі в таких класах навчається лише 174 дитини.

«Росія здійснює в Криму цілеспрямовану політику ліквідації основ української ідентичності та української культури. При виборі мови навчання батьки зазнають морального або адміністративного тиску з боку керівництва шкіл, їм висувається вимога не вказувати українську як мову навчання. Важливо й те, що в ситуації, коли на українців наполегливо навішується ярлик «ворога», кримчани побоюються відверто позиціювати свою українську ідентичність при виборі мови навчання», – таким є висновок Кримської правозахисної групи.

Зазначається, що моніторинг доступу до освіти рідною мовою в окупованому Криму був надано Міжнародному суду ООН як доказ порушення Росією Конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.