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    За перші 10 днів 2017 року в АТО загинуло семеро військовослужбовців (СПИСОК)

    • Сьогодні, 14:15
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    Менш ніж за два тижні нового року Україна втратила на Донбасі сімох військових

    За 10 днів січня 2017 року в зоні проведення антитерористичної операції загинуло семеро українських військових. Нижче – список загиблих.

    Як повідомлялось, минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі внаслідок бойових дій загинув один український військовослужбовець, ще троє дістали поранення. Протягом минулої доби російсько-окупаційні війська продовжили обстріли наших позицій на всіх напрямках. Загалом відбулося 49 обстрілів.

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    зона АТО
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