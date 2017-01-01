За перші 10 днів 2017 року в АТО загинуло семеро військовослужбовців (СПИСОК)

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Менш ніж за два тижні нового року Україна втратила на Донбасі сімох військових

За 10 днів січня 2017 року в зоні проведення антитерористичної операції загинуло семеро українських військових. Нижче – список загиблих.

Як повідомлялось, минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі внаслідок бойових дій загинув один український військовослужбовець, ще троє дістали поранення. Протягом минулої доби російсько-окупаційні війська продовжили обстріли наших позицій на всіх напрямках. Загалом відбулося 49 обстрілів.

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