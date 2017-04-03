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    За попередніми даними, українців серед загиблих у метро Санкт-Петербурга немає – МЗС

    • Сьогодні, 16:43
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    Генеральне консульство України у Санкт-Петербурзі вживає оперативних заходів для з’ясування можливої наявності серед загиблих та потерпілих громадян України

    Станом на 16-ту годину немає офіційної інформації про загиблих та потерпілих громадян України внаслідок вибуху у метро Санкт-Петербурга.

    Про це повідомив офіційний представник департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич.

    «Станом на 16-ту годину офіційна інформація про загиблих та потерпілих (українців. – Ред.) внаслідок вибуху у метро Санкт-Петербурга відсутня», – повідомив Кирилич.

    Він наголосив, що Генеральне консульство України у Санкт-Петербурзі вживає оперативних заходів для з’ясування можливої наявності серед загиблих та потерпілих громадян України.

    Нагадаємо, у Санкт-Петербурзі в метро сталося два вибухи: один на станції «Сінна площа», другий – на «Технологічному інституті». 

    За даними російських ЗМІ, загинуло близько десяти осіб. Серед поранених є діти.

    Вибух стався на «синій» гілці. На місці пригоди працює слідча група. Порушено кримінальну справу.

    ТАСС повідомляє, що сьогодні президент РФ Путін побував у Санкт-Петербурзі на медіа-форумі.

    Як повідомлялося раніше, в петербурзькому метро знайшли ще одну бомбу.

    Також стадо відомо, що дівчина заявила про теракти за сім годин до вибуху.

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