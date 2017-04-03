За попередніми даними, українців серед загиблих у метро Санкт-Петербурга немає – МЗС
- Сьогодні, 16:43
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Генеральне консульство України у Санкт-Петербурзі вживає оперативних заходів для з’ясування можливої наявності серед загиблих та потерпілих громадян України
Станом на 16-ту годину немає офіційної інформації про загиблих та потерпілих громадян України внаслідок вибуху у метро Санкт-Петербурга.
Про це повідомив офіційний представник департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич.
«Станом на 16-ту годину офіційна інформація про загиблих та потерпілих (українців. – Ред.) внаслідок вибуху у метро Санкт-Петербурга відсутня», – повідомив Кирилич.
Він наголосив, що Генеральне консульство України у Санкт-Петербурзі вживає оперативних заходів для з’ясування можливої наявності серед загиблих та потерпілих громадян України.
Нагадаємо, у Санкт-Петербурзі в метро сталося два вибухи: один на станції «Сінна площа», другий – на «Технологічному інституті».
За даними російських ЗМІ, загинуло близько десяти осіб. Серед поранених є діти.
Вибух стався на «синій» гілці. На місці пригоди працює слідча група. Порушено кримінальну справу.
ТАСС повідомляє, що сьогодні президент РФ Путін побував у Санкт-Петербурзі на медіа-форумі.
Як повідомлялося раніше, в петербурзькому метро знайшли ще одну бомбу.
Також стадо відомо, що дівчина заявила про теракти за сім годин до вибуху.