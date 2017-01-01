За порядком під час репетицій конкурсантів «Євробачення» слідкує понад 3,5 тис. поліцейських

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Сьогодні відбудуться відкриті репетиції артистів «Євробачення»

Правопорядок біля Міжнародного виставкового центру в Києві, де в понеділок відбудуться репетиції учасників міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2017», забезпечуватиме 3,7 тис. поліцейських. Про це йдеться в повідомленні прес-служби поліції Києва.

«Сьогодні, 8 травня, відбудуться відкриті репетиції артистів «Євробачення». Зараз громадську безпеку і порядок біля Міжнародного виставкового центру забезпечує 3,7 тис. правоохоронців», – ідеться в повідомленні.

Як повідомлялось, у Києві церемонія відкриття міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2017» минула без порушень порядку. Рух на центральних вулицях Києва, який перекривали через церемонію відкриття «Євробачення», вже відновлено.