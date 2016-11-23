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    За прострочення оплати «комуналки» може з’явитися пеня

    • Сьогодні, 06:14
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    Нова редакція закону про житлово-комунальні послуги, яка нині перебуває в парламенті, передбачає нарахування 0,1% від суми боргу за кожен день прострочення

    Нова редакція закону про житлово-комунальні послуги, яка очікує розгляду Верховною Радою, передбачає нарахування пені за несвоєчасну сплату боргу за компослуги в розмірі 0,1% від його суми за кожен день прострочення, пише тижневик «Дзеркало тижня. Україна».

    Як зазначається, рівень оплати послуг ЖКГ падає, а збитки комунальних підприємств зростають. Можливість оформити п’ятирічну «розстрочку» на оплату комунальних послуг ситуацію виправити не змогла.

    «У 2016-му з населенням було укладено 36 тис. договорів про погашення реструктуризованої заборгованості на загальну суму 165 млн грн. Сума внесених платежів з урахуванням довгострокових договорів становила й того менше – 102,6 млн грн. На тлі більш як 12-мільярдного приросту боргів тільки за минулий рік виглядають ці ініціативи, м’яко кажучи, блідо», – йдеться в статті.

    У публікації згадано, що влада вигадує різноманітні способи мотивувати громадян платити борги за ЖКП: від мирної, але неефективної реструктуризації, до лякаючого, але юридично складного арешту майна боржників.

    Одним із запропонованих механізмів у цій галузі стало введення пені для неплатників.

    «Нова редакція закону про житлово-комунальні послуги, яка нині перебуває в парламенті, передбачає нарахування 0,1% від суми боргу за кожен день прострочення. З одного боку, розмір пені здається відносно невеликим, якщо йдеться про платіжку в півтори тисячі й заборгованість у кілька місяців (хоча в перерахунку на 12 місяців “накапує” 36,5% річних), з іншого – якщо в сім’ї справді немає грошей на оплату самого рахунку, пеня достатнім мотиватором не стане», – наголошується у статті.

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