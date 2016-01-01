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    За рік адмінкордон з окупованим Кримом перетнуло понад два мільйони осіб

    • Вчора, 17:35
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    Прикордонники заявляють про загальне зменшення цього року кількості людей на пунктах пропуску до окупованого Криму

    За рік адміністративний кордон з тимчасово окупованим Кримом перетнуло 2,6 мільйона людей та 500 тисяч одиниць транспорту. Про це під час прес-конференції повідомив голова Держприкордонслужби Віктор Назаренко.

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    «Ми забезпечуємо безперервну роботу КПВВ на адмінкордоні із тимчасово окупованим Кримом. За рік його перетнули 2,6 млн осіб та 500 тисяч транспортних засобів», – повідомив Назаренко.

    Також він додав, що відзначається загальне зменшення кількості людей на пунктах пропуску.

    «Для прикладу, лише сьогодні адмінкордон перетнуло 5700 осіб і тисяча транспортних засобів. Якщо порівняти з аналогічною добою минулого року, це зменшення відповідно на 24%», – додав голова Держприкордонслужби.

    Також з метою протидії агресору прикордонники проводять інженерне облаштування адміністративного кордону з тимчасово окупованим Кримом та бойових позицій. Ситуація на адмінкордоні залишається напруженою, проте контрольованою.

    Нагадаємо, цього року прикордонники не пустили в Україну понад шість тисяч росіян.

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