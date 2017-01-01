За рік Генпрокуратура повернула до бюджету 52 млрд грн – Луценко

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Фото: Станіслав Груздєв, Главком Звіт Юрія Луценка в Раді

Луценко закликав депутатів подякувати працівникам прокуратури за роботу і повернення грошей держав

Завдяки плідній роботі працівників Генеральної прокуратури до державного бюджету щодня повертається 142,4 млн гривень. Такі цифри під час звіту за результатами року на посаді генерального прокурора назвав Юрій Луценко.

Виступаючи у Верховній Раді, Луценко наголосив, що за минулий рік Генпрокуратура повернула державі 52 млрд гривень. Притому річний бюджет всієї системи ГПУ складає 5 млрд гривень. Також щодня в народну власність поверталось 200 га землі. Всього державі повернуто земельних ділянок на суму понад 8 млрд гривень.

Луценко закликав депутатів подякувати працівникам прокуратури за цю роботу і повернення грошей державі.

Серед інших досягнень в цій справі генеральний прокурор назвав розслідування, завдяки якому на рахунки Фонду гарантування вкладів фізичних осіб фармацевтичною компанією було повернуто з офшорів 53 млн гривень. «Ще один приклад - сплата до бюджету 180 млн гривень підприємством, що входило до складу групи компаній Burisma Holdings, кінцевим бенефіціаром якої є екс-міністр екології Злочевський», - повідомив генеральний прокурор.

Також Луценко нагадав про резонансну справу ТОВ «Тедіс», по якій лише під час досудового слідства до бюджету повернуто 300 млн грн.

Голова ГПУ подякував тим, хто наприкінці квітня вперше в історії України забезпечив застосування механізму спецконфіскації майна, одержаних внаслідок діяльності Януковича. В цілому на сьогоднішній день на виконання судового рішення у кримінальному провадженні до бюджету України зараховано 39 млрд гривень.

«Обіцяю: далі буде. І гроші, і стратегічні об’єкти нерухомості. І в Україні, і за кордоном», - запевнив Луценко.