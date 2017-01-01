За рік нардеп-«фронтовик» з Хмельниччини прикупив елітних «тачок» на 3 млн грн
- Сьогодні, 21:00
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На нардепа тепер записані Mitsubishi Pajero Sport і BMW 525d xDrive
Народний депутат України з Хмельниччини (фракція «Народний фронт») Олександр Ксенжук придбав дві дорогі автівки 2016 року випуску.
Про це свідчить Єдиний державний реєстру МВС України.
Згідно з офійними даними, на нардепа записані Mitsubishi Pajero Sport і BMW 525d xDrive. Автівки зареєстровані у серпні та листопаді відповідно.
За інформацією, що опублікована у Єдиному державному реєстрі декларацій, BMW обійшовся Ксенжуку в 1 млн 442 тис. грн. Машина куплена в офіційного дилера АВТ «Баварія».
Інформації про витрати на Mitsubishi Pajero Sport немає. За даними автомобільних сайтів, ціна на таку машину сягає 1,2 млн грн.
Загалом в е-декларації за 2015 рік нардеп Олександр Ксенжук показав, що має на руках 1,7 млн грн, 130 тис. дол і активів у дорогоцінних (банківських) металах на загальну суму 5,2 млн грн.