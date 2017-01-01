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    За рік нардеп-«фронтовик» з Хмельниччини прикупив елітних «тачок» на 3 млн грн

    • Сьогодні, 21:00
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    Олександр Ксенжук і Арсеній Яценюк під час акції "Вставай, Україно" у Хмельницькому. 2013 рік
    Олександр Ксенжук і Арсеній Яценюк під час акції "Вставай, Україно" у Хмельницькому. 2013 рік

    На нардепа тепер записані Mitsubishi Pajero Sport і BMW 525d xDrive

    Народний депутат України з Хмельниччини (фракція «Народний фронт») Олександр Ксенжук придбав дві дорогі автівки 2016 року випуску.

    Про це свідчить Єдиний державний реєстру МВС України.

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    Згідно з офійними даними, на нардепа записані Mitsubishi Pajero Sport і BMW 525d xDrive. Автівки зареєстровані у серпні та листопаді відповідно.

    За інформацією, що опублікована у Єдиному державному реєстрі декларацій, BMW обійшовся Ксенжуку в 1 млн 442 тис. грн. Машина куплена в офіційного дилера АВТ «Баварія».

    Інформації про витрати на Mitsubishi Pajero Sport немає. За даними автомобільних сайтів, ціна на таку машину сягає 1,2 млн грн.

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    Загалом в е-декларації за 2015 рік нардеп Олександр Ксенжук показав, що має на руках 1,7 млн грн, 130 тис. дол і активів у дорогоцінних (банківських) металах на загальну суму 5,2 млн грн.

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