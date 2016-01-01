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    За рік поліцейські розбили 439 патрульних машин

    • Сьогодні, 15:26
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    Найчастіше потрапляють у ДТП столичні правоохоронці

    В Україні протягом цього року пошкоджень зазнало 439 патрульних службових автомобілів унаслідок дорожньо-транспортних пригод. Про це повідомили у Департаменті патрульної поліції НПУ у відповідь на запит УНН.

    «Унаслідок дорожньо-транспортних пригод, ушкоджень зазнало 439 службових автомобілів управлінь патрульної поліції ДПП, з них — 145 службових автомобілів Управління патрульної поліції у Києві», — зазначили у патрульній поліції.

    При цьому, за їхньою інформацією, на сьогодні відремонтовано 113 автомобілів патрульної поліції. Водночас у відомстві на тепер не можуть назвати точну кількість патрульних авто, які не підлягають ремонту, оскільки проводяться всі потрібні експертизи пошкоджень авто.

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