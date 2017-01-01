За рік у Києві з’явиться нова станція метро



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Будівництво станції розпочалося ще у середині 90-х років

Влада Києва планує відкрити станцію метрополітену «Львівська брама» в 2018 році

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє ВВС.

«Я сподіваюся, в цьому році буде інвестовано великі кошти і вже в наступному році «Львівська брама» буде запущена в експлуатацію», - сказав Кличко.

Він заявив, що кошти інвестують також у будівництво Подільсько-Воскресенського моста, станцій та інших об'єктів.

Будівництво станції розпочалося у середині 90-х років, але через відсутність плану реконструкції Львівської площі та брак коштів роботу заморозили.

Тунель виходу для «Львівської брами» не завершили, але на станції є колії.

Як повідомлялося, кияни просять запровадити регулярні екскурсії тунелями метро.

Також станцію метро «Лівобережна» реконструюють за 25 млн грн.